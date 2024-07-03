عقد اجتماع بين مؤسسة حيدر علييف والكرسي الرسولي

باكو، 4 يوليو، (أذرتاج)

استقبل مساعد رئيس جمهورية أذربيجان والمدير التنفيذي لمؤسسة حيدر علييف أنار على أكبروف وفدا من علماء الآثار والخبراء برئاسة رئيس اللجنة البابوية للآثار المقدسة لدولة الفاتيكان المونسنيور باسكال إيكابون، ذلك على هامش زيارتهم إلى أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج أن الطرفين اعربا خلال اللقاء عن ارتياحهما لتطور العلاقات بين أذربيجان والكرسي الرسولي وأشارا الى ان الزيارات المتبادلة على مختلف المستويات، بما في ذلك زيارات البابا يوحنا بولس الثاني في عام 2002 والبابا فرانسيس في عام 2016 الى أذربيجان وزيارات رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى رئيسة مؤسسة حيدر علييف مهربان علييفا إلى الفاتيكان مهمة سواء من حيث العلاقات الثنائية أو الحوار بين الحضارات وأكدا أن الوثائق الموقعة ساهمت في توسيع العلاقات.

كما اعربا عن ارتياحهما لنشاط سفارة أذربيجان في الكرسي الرسولي والتعاون الفعال وتنفيذ المشاريع المشتركة وذكرا أن العمل في المشاريع المشتركة مستمر حاليا بنجاح. وتم التأكيد على أن ترميم عدد من المعالم التاريخية ذات الأهمية الإنسانية في الفاتيكان من قبل المؤسسة والعمل في مجال حماية التراث الثقافي يساهم في تعميق العلاقات الثنائية.

أعرب باسكال ياكابوني عن امتنانه للنائب الأول لرئيس أذربيجان مهربان علييفا على كل الأعمال المنجزة. كما قدر تقديرا عاليا الاعمال المنجزة في أذربيجان من حيث توفير حرية المعتقد الديني والضمير بالكامل مضيفا ان يوجد في أذربيجان عدد كبير من الطوائف الدينية وتتمتع الطوائف الدينية بأداء جميع شعائرها الدينية بحرية، كما شكر على الاهتمام بالطائفة الكاثوليكية وغيرها من المجتمعات الدينية والكنائس والمعابد في البلد، بما في ذلك ترميم الكنائس الكاثوليكية.

وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة حيدر علييف أنار على أكبروف إلى أن المؤسسة منفتحة على مشاريع جديدة في إطار التعاون مع الكرسي الرسولي.

كما تم خلال اللقاء بحث أهمية تبادل الخبرات في مجال ترميم الآثار ذات الأهمية التاريخية والثقافية.

وأشار رئيس اللجنة البابوية للآثار المقدسة في دولة الفاتيكان المونسنيور باسكال ياكابوني إلى أن مؤسسة حيدر علييف مدعوة أيضا إلى الحدث المتعلق بسنة اليوبيل المقدس الذي يقام كل 25 عاما في الكرسي الرسولي وجمهورية الفاتيكان ويتزامن الحفل القادم مع عام 2025.