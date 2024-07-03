الرئيس إلهام علييف يلقي كلمة في اجتماع بصيغة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" في استانا

باكو، 4 يوليو (أذرتاج)

يعقد اجتماع بصيغة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" في استانا عاصمة كازاخستان في 4 يوليو.

ألقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف كلمة في الاجتماع.

هذه هي المشاركة الثانية لرئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. سبقها مشاركته الأولى في قمة سمرقند في 16 سبتمبر عام 2022.

أفادت وكالة أذرتاج ان القمة عقدت لأول مرة بتنسيق "منظمة شنغهاي للتعاون +". وتضم المنظمة 9 دول أعضاء (كازاخستان، الصين، روسيا، قيرغيزستان، أوزبكستان، طاجيكستان، باكستان، الهند، إيران وبيلاروس) و3 دول مراقبة (أفغانستان، منغوليا، بيلاروس) و14 شريك حوار (أذربيجان، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، أرمينيا، مصر، كمبوديا، قطر، الكويت، جزر المالديف، ميانمار، نيبال، المملكة العربية السعودية، سريلانكا). كما شارك في هذا الحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورؤساء عدد من المنظمات الدولية الأخرى.