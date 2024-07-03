انخفاض عائدات صندوق النفط من حقل "شاه دنيز"

باكو، 4 يوليو، (اذرتاج)

بلغ إجمالي الإيرادات من حقل "شاه دنيز" (الغاز والمكثفات) من بداية عام 2024 إلى 1 يوليو الجاري 244069 مليون دولار أمريكي، حسبما افادته وكالة اذرتاج نقلا عن دائرة العلاقات العامة بصندوق النفط الحكومي.

وانخفضت إيرادات حقل "شاه دنيز" 4.1 مرات.

كما بلغ الدخل من بيع المكثفات في حقل "شاه دنيز" 60.784 مليون دولار في الفترة المشمولة بالتقرير وهو ما يعني انخفاضا 3.5 مرات مقارنة بالعام السابق.