شاحنات صينية تبدأ عمليات النقل عبر الممر الأوسط

باكو، 4 يوليو (أذرتاج)

بدأت الشاحنات الصينية عمليات النقل بين الصين وأوروبا عبر الممر الأوسط – ممر النقل الدولي العابر لبحر الخزر.

أفادت أذرتاج ان قافلة مكونة من 26 شاحنة توجهت الى باكو بعد تحميلها على سفينة العبارة في ميناء كوريك الكازاخستانية. كما ان 110 حاوية محملة على قطار الشحن من الصين تم تحميلها على العبارة في ميناء اكتاو الكازاخستانية بمشاركة الرئيسين الكازاخي والصيني عبر الاتصال المرئي.

تنفذ الصين عمليات النقل على قطارات الشحن عبر الممر الأوسط منذ عدة أعوام. وبهذه الخطوة بدأت الشاحنات الصينية لأول مرة استخدام ممر النقل العابر لبحر الخزر رسميا، متوجهة الى البلدان الأوروبية عبر أذربيجان وجورجيا وتركيا.

يجب الذكر ان الصين بدأت أيضا إطلاق قطارات حاويات يوميا بشكل منظم من مدينة سيان الى باكو عبر الممر الأوسط. انطلق اول قطار محمل بالمنتجات المنزلية والسيارات وقطع الغيار، من سيان في 1 يوليو، ويتوقع وصوله الى باكو بعد 12 يوما تقريبا مرورا عبر كازاخستان وبحر الخزر.