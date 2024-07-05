الرئيس إلهام علييف: أذربيجان تلعب دورا مهما في تطوير ممر النقل بين الشمال والجنوب

باكو، 4 يوليو (أذرتاج)

تلعب أذربيجان دورا مهما في تطوير ممر النقل بين الشمال والجنوب أيضا.

أفادت أذرتاج ان هذا الفكر قاله الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في اجتماع بصيغة منظمة شنغهاي للتعاون بلس في استانا عاصمة كازاخستان في 4 يوليو.

أضاف الرئيس "ان البنية التحتية لسكك الحديد والطريق البري لجزء أذربيجان من ممر الشمال والجنوب جاهزة وتعمل بنجاح. نعمل حاليا على زيادة حجم النقل السككي بحجم 15 مليون طن سنويا. سيصل هذا الرقم الى 30 مليون طن ان اقتض الامر فيما بعد".