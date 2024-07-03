الرئيس: النشاط المشترك في ممري النقل بين الشرق والغرب، بين الشمال والجنوب يشكل جانبا واجبا للتعاون بين أذربيجان ومنظمة شنغهاي للتعاون

باكو، 4 يوليو (أذرتاج)

ان النشاط المشترك في ممري النقل بين الشرق والغرب، بين الشمال والجنوب يشكل جانبا واجبا للتعاون بين أذربيجان والدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون. وموقعها الجغرافي واستثماراتها الكبيرة في البنية التحتية للنقل جعلا أذربيجان احدى روابط النقل واللوجيستية لاوروآسيا.

أفادت أذرتاج ان هذا الفكر قاله الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في اجتماع بصيغة منظمة شنغهاي للتعاون بلس في استانا عاصمة كازاخستان في 4 يوليو.

وأضاف : "قد زادت قدرة سكة الحديد باكو – تبيليسي – جيهان وهي جزء من أجزاء الممر الأوسط، على نقل الشحن من مليون طن سنويا الى 5 ملايين طن على حساب استثمارات اذربيجانية. نعمل مع شركائنا على رقمنة الممر الأوسط. علاوة على هذا، تريد أذربيجان زيادة قدرة ميناء آلات التجاري البحري الدولي من 15 مليون طن الى 25 مليون طن سنويا."