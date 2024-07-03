رئيسة مكتب الأمم المتحدة في جنيف تزور أذربيجان

باكو، 4 يوليو (أذرتاج)

التقت المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف تاتيانا فالوفايا التي تزور أذربيجان حاليا، مع مساعد رئيس الجمهورية، المدير التنفيذي لمؤسسة حيدر علييف أنار علي أكبروف.

شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول التعاون المستقبلي بين مؤسسة حيدر علييف ومنظمة الأمم المتحدة، ومناقشة مشاريع الأنشطة المشتركة للمنظمتين في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب29.

تم التعبير عن الثقة بأن الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب29، التي ستعقد في أذربيجان هذا العام، ستساهم في حل المشاكل البيئية في العالم وسيكون هذا الحدث خطوة تالية نحو تحقيق نتائج إيجابية في تعزيز التضامن من أجل عالم أخضر وعادل وشامل ومستدام من أجل البشرية، مستقبل الكوكب.

بعد اللقاء ، تعرفت الضيفة على المعارض المقامة في مركز حيدر علييف.