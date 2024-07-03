رئيس كازاخستان: حجم التبادل التجاري الخارجي لبلدان منظمة شنغهاي للتعاون يتجاوز 8 تريليونات دولار

باكو، 4 يوليو (أذرتاج)

ان حجم التبادل التجاري الخارجي لبلدان منظمة شنغهاي للتعاون يتجاوز 8 تريليونات دولار، ما يساوي ربع حجم التجارة العالمية.

أفادت أذرتاج ان هذا قاله رئيس كازاخستان قاسيم جومارت توكاييف في اجتماع "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" في أستانا.

كما أضاف الرئيس الكازاخي ان اقتصادات بلدان منظمة شنغهاي للتعاون تسجل نموا كبيرا تتراوح نسبته ما بين 9-4 في المائة.

حضر الاجتماع قادة دول وحكومات كازاخستان وأذربيجان والهند وإيران والصين وقيرغزيستان وباكستان وروسيا وطاجكستان واوزبكستان وبيلاروس ومنغوليا وقطر ودولة الامارات العربية المتحدة وتركيا وتركمانستان وكذلك رؤساء المنظمات الدولية. سبقه اجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.