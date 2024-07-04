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الرئيس إلهام علييف يزور مطار خوجالي (محدث)
باكو، 5 يوليو (أذرتاج)
زار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مطار خوجالي في 5 يوليو.
قدم رئيس "الخطوط الجوية الأذربيجانية "أزال") سامر رضايف والممثل الخاص لرئيس الجمهورية التشين يوسوبوف معلومات عن الاعمال المخطط تنفيذها.
يجب الذكر ان مطار خوجالي الواقع على بعد 10 كم شمالا شرقيا من مدينة خانكندي أنشئ عام 1974. ومنحته منظمة الإكاو مؤشر UBES عام 2020 للتصديق على انتمائه الى أذربيجان.
يقع المطار على ارتفاع 575 متر من على سطح البحر ومساحته 188.5 هكتار. طول مدرج الهبوط فيه 2170 متر وعرضه 45 مترا.
قيل انه يخطط تنفيذ اعمال لتطوير البنية التحتية في مطار خوجالي. يخطط توسعة طول مدرج الهبوط فيه الى 3000 متر وعرضه الى 60 مترا.
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