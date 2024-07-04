الرئيس إلهام علييف يفتتح فندق "بالاس" في خانكندي (محدث)

باكو، 5 يوليو (أذرتاج)

حضر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف حفل افتتاح فندق "بالاس" في خانكندي بعد إعادة ترميمه في 5 يوليو.

قدمت معلومات عن الفندق. قيل ان الفندق توجد فيه 54 غرفة مختلفة. أنشئت فيها بنية تحتية فندقية معاصرة. مطبخ الفندق يسع لاستقبال 300 ضيف في الوقت ذاته. كما ستعمل فيه مسابح وساونا و"سبا" وصالة رياضة.