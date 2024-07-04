أخبار رسمية
الرئيس إلهام علييف يرسي حجر الأساس لمركز خانكندي للمؤتمرات
باكو، 5 يوليو (أذرتاج)
أرسي الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف حجر الأساس لمركز خانكندي للمؤتمرات في 5 يوليو.
قدم لرئيس الجمهورية معلومات عن مبنى المركز. قيل ان المبنى المكون من 4 طوابق وطابق أسفل، يقع في ارض مساحتها الاجمالية 6 آلاف متر مربع. ستنشأ فيه كل الظروف اللازمة لتنظيم فعاليات مهمة.
كذلك احيط الرئيس علما بمشروع تصميم فندق خانكندي الذي سيقع في مجمع واحد مع مركز المؤتمرات. قيل ان مساحة مبنى الفندق ستكون 3800 متر مربع. سيحتوي الفندق على 105 شقة.
الاتصال بالمؤلف
المزيد...
- ٠٥.٠٧.٢٠٢٤ [١١:٥٠]
الرئيس الهام علييف يحضر حفل افتتاح مركز الخدمات العامة في شويا بعد إعادة ترميمه
رئيس قبرص الشمالية يصل الى فضولي
- [14:34]
انخفاض سعر برميل النفط
- [10:34]
رئيسة مكتب الأمم المتحدة في جنيف تزور أذربيجان
- 04.07.2024 [20:25]
رئيس أذربيجان: سنواصل العمل مع منظمة شنغهاي للتعاون في تحضيرات كوب29
- 04.07.2024 [19:38]
الرئيس إلهام علييف يختتم زيارته الى كازاخستان
- 04.07.2024 [18:29]
شاحنات صينية تبدأ عمليات النقل عبر الممر الأوسط
- 04.07.2024 [17:04]
انعقاد اجتماع "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" في استانا
- 04.07.2024 [16:30]
رئيسة مقدونيا الشمالية مدعوة لحضور مؤتمر "كوب-29" بباكو
- 04.07.2024 [15:56]
انخفاض عائدات صندوق النفط من حقل "شاه دنيز"
- 04.07.2024 [15:38]
الصين تتسلم من كازاخستان رئاسة منظمة شنغهاي للتعاون
- 04.07.2024 [15:28]
تبني إعلان أستانا لمنظمة شنغهاي للتعاون
- 04.07.2024 [15:21]
عقد اجتماع بين مؤسسة حيدر علييف والكرسي الرسولي
- 04.07.2024 [15:12]
الرئيس إلهام علييف: تولى أذربيجان أهمية خاصة لعلاقاتها مع الولايات المتحدة
- 04.07.2024 [14:58]
استانا تستضيف قمة منظمة شنغهاي للتعاون
- 04.07.2024 [11:11]
زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب اليابان
- 04.07.2024 [10:39]
انخفاض سعر برميل النفط
- 04.07.2024 [10:31]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 04.07.2024 [10:28]
مأدبة عشاء غير رسمية على شرف رؤساء الوفود في استانا
- 03.07.2024 [22:14]
انطلاق قطار حاويات الأسبوعي من سيان الصينية الى باكو
- 03.07.2024 [20:35]
وزير الدفاع الاذربيجاني يحضر الفعاليات في بيلاروس
- 03.07.2024 [20:14]
الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية
- 03.07.2024 [18:28]
انعقاد لقاء بين الرئيسين الاذربيجاني والصيني في أستانا (محدث)
- 03.07.2024 [17:17]
"أذركوسموس وشركة "Star.vision" الصينية " توقعان مذكرة تعاون
- 03.07.2024 [15:46]
غوتيريش: منظمة شنغهاي للتعاون لاعب مهم على الصعيد الدولي
- 03.07.2024 [15:39]
الرئيسان الصيني والكازاخي يحضران حفل افتتاح طريق النقل الدولي عبر بحر الخزر
- 03.07.2024 [15:23]
اجتماع بين رئيسي أذربيجان وكازاخستان في استانا
- 03.07.2024 [15:22]
اجتماع بين رئيسي أذربيجان وروسيا في أستانا (محدث)
- 03.07.2024 [15:17]
الرئيس إلهام علييف يقوم بزيارة الى كازاخستان
- 03.07.2024 [12:46]
ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني
- 03.07.2024 [11:53]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 03.07.2024 [11:44]
مزارعون يخططون زراعة الموز والمانجو والافوكادو في استارا جنوب أذربيجان
- 02.07.2024 [19:50]
توقيع وثائق للتعاون مع شركة BYD الصينية
- 02.07.2024 [19:16]
بحث آفاق التعاون مع البنك الوطني السويسري
- 02.07.2024 [18:18]
بحث مسائل التعاون العسكري بين أذربيجان وناتو
- 02.07.2024 [18:08]
إيطاليا تهتم باستيراد الطاقة الخضراء من أذربيجان
- 02.07.2024 [17:13]
استانا تستعد لاستضافة قمة منظمة شنغهاي للتعاون
- 02.07.2024 [17:12]
وزير الدفاع الأذربيجاني يزور بيلاروس
- 02.07.2024 [15:54]
من المخطط بناء محطة ثانية للطاقة النووية في بيلاروس
- 02.07.2024 [15:51]
انطلاق ورشة العمل الإقليمية لميثاق العالم الإسلامي للذكاء الاصطناعي في مسقط
- 02.07.2024 [15:36]
جولة إعلامية لمجموعة من الصحفيين المحليين الى محافظتي فضولي وخوجاوند
- 02.07.2024 [12:30]
العثور على عدد كبير من الأسلحة والذخائر الحية في خوجالي المحررة
- 02.07.2024 [11:11]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 02.07.2024 [11:00]
سعر نفط أذربيجان يتجاوز عن 90 دولارا
- 02.07.2024 [10:57]
الرئيس إلهام علييف يحضر مراسم ابحار ناقلة "زنكيلان"
- 02.07.2024 [10:43]
رئيس أذربيجان يتسلم أوراق اعتماد السفير الكندي
- 01.07.2024 [21:00]
الرئيس إلهام علييف يتلقى أوراق اعتماد سفير جمهورية قيرغيزستان الجديد
- 01.07.2024 [20:10]
الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الفليبيني الجديد
- 01.07.2024 [18:34]
الغزواني يفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الموريتانية
- 01.07.2024 [13:30]
بوتين ولوكاشينكو يجتمع في إطار قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا
- 01.07.2024 [11:07]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 01.07.2024 [10:44]
الحملة الدعائية في الانتخابات التشريعية المبكرة تبدأ في 9 أغسطس
- 29.06.2024 [22:28]
أذربيجان تعلن بدء حملة الانتخابات التشريعية المبكرة رسميا
- 29.06.2024 [22:22]
انعقاد ملتقى الاعمال بين أذربيجان ومونتنغرو
- 29.06.2024 [17:22]
رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج يصل إلى باكو
- 29.06.2024 [16:08]
الولايات المتحدة تطلق قمرا صناعيا للاستطلاع إلى مداره
- 29.06.2024 [16:00]
بحث آفاق التعاون العسكري بين أذربيجان والمجر
- 29.06.2024 [15:25]
أصحاب المشاريع مدعوون للمشاركة في معارض في المكسيك
- 29.06.2024 [14:16]
مدينة جبرائيل وعدة قراها تنتظر عودة سكانها في هذا العام
- 29.06.2024 [12:59]
بحث التعاون مع شركة مولدوفية
- 29.06.2024 [12:39]
الولايات المتحدة تطلب من قطر التوسط في حل الصراع بين إسرائيل وحزب الله
- 29.06.2024 [11:36]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 29.06.2024 [11:19]
تغير أسعار النفط في البورصات الدولية
- 29.06.2024 [11:15]
إمين حسينوف: من المخطط إعادة 53 أسرة نازحة الى خوجاوند الى نهاية السنة
- 28.06.2024 [20:19]