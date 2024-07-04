الرئيس إلهام علييف يرسي حجر الأساس لمركز خانكندي للمؤتمرات

باكو، 5 يوليو (أذرتاج)

أرسي الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف حجر الأساس لمركز خانكندي للمؤتمرات في 5 يوليو.

قدم لرئيس الجمهورية معلومات عن مبنى المركز. قيل ان المبنى المكون من 4 طوابق وطابق أسفل، يقع في ارض مساحتها الاجمالية 6 آلاف متر مربع. ستنشأ فيه كل الظروف اللازمة لتنظيم فعاليات مهمة.

كذلك احيط الرئيس علما بمشروع تصميم فندق خانكندي الذي سيقع في مجمع واحد مع مركز المؤتمرات. قيل ان مساحة مبنى الفندق ستكون 3800 متر مربع. سيحتوي الفندق على 105 شقة.