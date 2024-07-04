الرئيس إلهام علييف يفتتح فندق "قراباغ" في خانكندي

باكو، 5 يوليو (أذرتاج)

حضر الرئيس إلهام علييف حفل افتتاح فندق "قراباغ" في خانكندي بعد إعادة ترميمه في 5 يوليو.

قدم مدير قطاع الشئون العامة للرئيس الأذربيجاني رامن قولوزاده معلومات عن الاعمال المنجزة.

قيل ان اعمال إعادة بناء وترميم في الفندق بدأت بناء على توجيهات من الرئيس إلهام علييف بعد تدابير مكافحة الإرهاب التي دامت 24 ساعة في عام 2023. أنشئ المبنى في أواسط القرن الماضي. بعد الاعمال المنجزة عادت منظر المبنى الى شكله السابق. قد أنشئت فيه كل الظروف الضرورية لاستقبال الضيوف وتنظيم فعاليات إقليمية ودولية.