الرئيس إلهام علييف يتفقد الاعمال المنجزة في جامعة قراباغ (محدث)

باكو، 5 يوليو (أذرتاج)

تفقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الاعمال المنجزة في جامعة قراباغ في مدينة خانكندي في 5 يوليو.

أفادت أذرتاج ان وزير العلم والتربية امين امرولايف أحاط رئيس الجمهورية علما بالاعمال المنجزة في الجامعة.

قيل ان واجهة مبنى الجامعة تم تلوينها وتم تغيير مدخلها الرئيسي لعودته الى شكله الاولي السابق. تم تحديث ارضيات دهاليز المبنى. أنشئت حديقة جديدة معاصرة أمام الجامعة. قيل ان 6 كليات ستستقبل طلابها في هذا العام كمرحلة أولى. كما تجرى اعمال أخرى في جامعة قراباغ. سينشأ للطلاب مجمع الإقامة وسيتمتع الطلاب بامتيازات مختلفة في هذه الجامعة.