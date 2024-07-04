الرئيس إلهام علييف يفتتح مجمع ينبوع "عيسى بولاق" للاستراحة في شوشا

باكو، 5 يوليو (أذرتاج)

حضر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف حفل افتتاح مجمع ينبوع "عيسى بولاق" للاستراحة في شوشا في 5 يوليو.

قدم الممثل الخاص لرئيس الجمهورية آيدين كريموف معلومات عن المكان السياحي. قيل ان ينبوع "عيسى بولاق" اعيد ترميمه من قبل إدارة محمية مدينة شوشا بعد الحرب الوطنية. تم ترميم مركز تسلية واستراحة حول البولاق (ينبوع ماء) وترميم مطعم على الطراز الشعبي. توجد في مجمع الاستراحة 4 بيوت للضيافة ومطعم واحد. يقع ينبوع الماء في أحضان الغابة وعلى بعد 4 كلومترات من مدينة شوشا وعلى ارتفاع 1300 متر من سطح البحر. يحمل المكان اسم المزارع الذي كشفه لأول مرة في القرن الثامن عشر.