وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

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الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح مجمع مرافق معالجة المياه في شوشا

باكو، 5 يولو، (اذرتاج)

شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام عليف اليوم في حفل افتتاح مجمع مرافق معالجة المياه في شوشا.

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