الخارجية تنشر بيانا بشأن اجتماع بين قادة أذربيجان وتركيا وباكستان في أستانا

باكو، 5 يوليو (أذرتاج)

نشرت وزارة الخارجية الأذربيجانية بيانا حول مخرجات الاجتماع بين رئيس أذربيجان ورئيس كازاخستان ورئيس وزراء باكستان في مدينة أستانا.

أفادت أذرتاج نقلا عن الوزارة ان البيان يتضمن ما يلي:

"في 3 يوليو عام 2024، التقى السيدإلهام علييف الرئيس الأذربيجاني والسيد رجب طيب أردوغان الرئيس التركي والسيد شهباز شريف رئيس وزراء باكستان في أستانا في إطار الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون. وناقش اجتماع القمة الثلاثية العلاقات بين أذربيجان وتركيا وباكستان، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والعالمية المتعلقة بغزة وقبرص وكشمير والإسلاموفوبيا. ومن المقرر تنظيم اجتماعات على مستوى قادة الدول استمرارا للقاءات التي عقدت سابقا على مستوى رؤساء البرلمانات ووزراء الخارجية في إطار عملية التعاون الثلاثي الأذربيجاني التركي الباكستاني. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على النية المشتركة لتطوير فرص التعاون بين الدول الثلاث. تم الاتفاق على أن تعزيز التعاون الثلاثي بين أذربيجان وتركيا وباكستان، سيخدم تنمية شعوب الدول الثلاث، وتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي. وأعربت الدول الثلاث عن دعمها لإعطاء الأولوية للحوار بين البلدان في حل النزاعات على أساس مبادئ السيادة ووحدة الأراضي. وتم التأكيد مجددا على أهمية التعاون بين الدول الثلاث في مكافحة التهديدات العابرة للحدود، وخاصة الإرهاب، والحل المشترك لهذه القضية. وستعقد الاجتماعات المقبلة في إطار عملية التعاون الثلاثي في البلدان الثلاثة، أي في أذربيجان وتركيا وباكستان".