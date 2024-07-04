وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

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الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح مسجد "آشاغي جوهر اغا" في شوشا بعد إعادة ترميمه

باكو، 5 يوليو (أذرتاج)

حضر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف حفل افتتاح مسجد "آشاغي جوهر اغا" في مدينة شوشا بعد إعادة ترميمه في 5 يوليو.

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