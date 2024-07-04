الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح مسجد "آشاغي جوهر اغا" في شوشا بعد إعادة ترميمه

أخبار رسمية
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رئيس قبرص الشمالية يصل الى فضولي
- [14:34]
انخفاض سعر برميل النفط
- [10:34]
رئيسة مكتب الأمم المتحدة في جنيف تزور أذربيجان
- 04.07.2024 [20:25]
رئيس أذربيجان: سنواصل العمل مع منظمة شنغهاي للتعاون في تحضيرات كوب29
- 04.07.2024 [19:38]
الرئيس إلهام علييف يختتم زيارته الى كازاخستان
- 04.07.2024 [18:29]
شاحنات صينية تبدأ عمليات النقل عبر الممر الأوسط
- 04.07.2024 [17:04]
انعقاد اجتماع "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" في استانا
- 04.07.2024 [16:30]
رئيسة مقدونيا الشمالية مدعوة لحضور مؤتمر "كوب-29" بباكو
- 04.07.2024 [15:56]
انخفاض عائدات صندوق النفط من حقل "شاه دنيز"
- 04.07.2024 [15:38]
الصين تتسلم من كازاخستان رئاسة منظمة شنغهاي للتعاون
- 04.07.2024 [15:28]
تبني إعلان أستانا لمنظمة شنغهاي للتعاون
- 04.07.2024 [15:21]
عقد اجتماع بين مؤسسة حيدر علييف والكرسي الرسولي
- 04.07.2024 [15:12]
الرئيس إلهام علييف: تولى أذربيجان أهمية خاصة لعلاقاتها مع الولايات المتحدة
- 04.07.2024 [14:58]
استانا تستضيف قمة منظمة شنغهاي للتعاون
- 04.07.2024 [11:11]
زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب اليابان
- 04.07.2024 [10:39]
انخفاض سعر برميل النفط
- 04.07.2024 [10:31]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 04.07.2024 [10:28]
مأدبة عشاء غير رسمية على شرف رؤساء الوفود في استانا
- 03.07.2024 [22:14]
انطلاق قطار حاويات الأسبوعي من سيان الصينية الى باكو
- 03.07.2024 [20:35]
وزير الدفاع الاذربيجاني يحضر الفعاليات في بيلاروس
- 03.07.2024 [20:14]
الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية
- 03.07.2024 [18:28]
انعقاد لقاء بين الرئيسين الاذربيجاني والصيني في أستانا (محدث)
- 03.07.2024 [17:17]
"أذركوسموس وشركة "Star.vision" الصينية " توقعان مذكرة تعاون
- 03.07.2024 [15:46]
غوتيريش: منظمة شنغهاي للتعاون لاعب مهم على الصعيد الدولي
- 03.07.2024 [15:39]
الرئيسان الصيني والكازاخي يحضران حفل افتتاح طريق النقل الدولي عبر بحر الخزر
- 03.07.2024 [15:23]
اجتماع بين رئيسي أذربيجان وكازاخستان في استانا
- 03.07.2024 [15:22]
اجتماع بين رئيسي أذربيجان وروسيا في أستانا (محدث)
- 03.07.2024 [15:17]
الرئيس إلهام علييف يقوم بزيارة الى كازاخستان
- 03.07.2024 [12:46]
ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني
- 03.07.2024 [11:53]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 03.07.2024 [11:44]
مزارعون يخططون زراعة الموز والمانجو والافوكادو في استارا جنوب أذربيجان
- 02.07.2024 [19:50]
توقيع وثائق للتعاون مع شركة BYD الصينية
- 02.07.2024 [19:16]
بحث آفاق التعاون مع البنك الوطني السويسري
- 02.07.2024 [18:18]
بحث مسائل التعاون العسكري بين أذربيجان وناتو
- 02.07.2024 [18:08]
إيطاليا تهتم باستيراد الطاقة الخضراء من أذربيجان
- 02.07.2024 [17:13]
استانا تستعد لاستضافة قمة منظمة شنغهاي للتعاون
- 02.07.2024 [17:12]
وزير الدفاع الأذربيجاني يزور بيلاروس
- 02.07.2024 [15:54]
من المخطط بناء محطة ثانية للطاقة النووية في بيلاروس
- 02.07.2024 [15:51]
انطلاق ورشة العمل الإقليمية لميثاق العالم الإسلامي للذكاء الاصطناعي في مسقط
- 02.07.2024 [15:36]
جولة إعلامية لمجموعة من الصحفيين المحليين الى محافظتي فضولي وخوجاوند
- 02.07.2024 [12:30]
العثور على عدد كبير من الأسلحة والذخائر الحية في خوجالي المحررة
- 02.07.2024 [11:11]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 02.07.2024 [11:00]
سعر نفط أذربيجان يتجاوز عن 90 دولارا
- 02.07.2024 [10:57]
الرئيس إلهام علييف يحضر مراسم ابحار ناقلة "زنكيلان"
- 02.07.2024 [10:43]
رئيس أذربيجان يتسلم أوراق اعتماد السفير الكندي
- 01.07.2024 [21:00]
الرئيس إلهام علييف يتلقى أوراق اعتماد سفير جمهورية قيرغيزستان الجديد
- 01.07.2024 [20:10]
الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الفليبيني الجديد
- 01.07.2024 [18:34]
الغزواني يفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الموريتانية
- 01.07.2024 [13:30]
بوتين ولوكاشينكو يجتمع في إطار قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا
- 01.07.2024 [11:07]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 01.07.2024 [10:44]
الحملة الدعائية في الانتخابات التشريعية المبكرة تبدأ في 9 أغسطس
- 29.06.2024 [22:28]
أذربيجان تعلن بدء حملة الانتخابات التشريعية المبكرة رسميا
- 29.06.2024 [22:22]
انعقاد ملتقى الاعمال بين أذربيجان ومونتنغرو
- 29.06.2024 [17:22]
رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج يصل إلى باكو
- 29.06.2024 [16:08]
الولايات المتحدة تطلق قمرا صناعيا للاستطلاع إلى مداره
- 29.06.2024 [16:00]
بحث آفاق التعاون العسكري بين أذربيجان والمجر
- 29.06.2024 [15:25]
أصحاب المشاريع مدعوون للمشاركة في معارض في المكسيك
- 29.06.2024 [14:16]
مدينة جبرائيل وعدة قراها تنتظر عودة سكانها في هذا العام
- 29.06.2024 [12:59]
بحث التعاون مع شركة مولدوفية
- 29.06.2024 [12:39]
الولايات المتحدة تطلب من قطر التوسط في حل الصراع بين إسرائيل وحزب الله
- 29.06.2024 [11:36]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 29.06.2024 [11:19]
تغير أسعار النفط في البورصات الدولية
- 29.06.2024 [11:15]
إمين حسينوف: من المخطط إعادة 53 أسرة نازحة الى خوجاوند الى نهاية السنة
- 28.06.2024 [20:19]