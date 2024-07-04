اول قافلة صينية من الشاحنات تصل الى أذربيجان عبر الممر الأوسط

باكو، 5 يوليو (أذرتاج)

بدأت الصين نقل الشحن بالشاحنات مرورا عبر ممر النقل الدولي العابر لبحر الخزر (الممر الأوسط).

أفادت أذرتاج ان قافلة صينية مكونة من 26 شاحنة انطلقت من ميناء كوريك الكازاخية في 3 يوليو، على العبارة الاذربيجانية "ميركوري 1" وصلت الى أذربيجان في طريقها الى البلدان الأوروبية.

يجب الذكر ان الصين كانت قد أرسلت للاختبار في مايو العام الحالي قافلة مكونة من 3 شاحنات محملة بـ80 طن من الشحن الى أوروبا عبر الممر الأوسط.