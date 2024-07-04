رئيس قبرص الشمالية يصل الى فضولي

باكو، 5 يوليو، (اذرتاج)

وصل رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار اليوم الى محافظة فضولي للمشاركة في اجتماع القمة غير الرسمية لرؤساء البلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية، الذي سيعقد في شوشا، وذلك على هامش زيارته الى أذربيجان.

أفادت وكالة اذرتاج ان قد اصطف حرس الشرف تقديرا لمقدم الضيف الرفيع المستوى في ارضي مطار فضولي الدولي المزين بأعلام البلدان الأعضاء في المنظمة.

وكان في استقباله في ارض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء يعقوب ايوبوف والممثل الخاص لرئيس أذربيجان في محافظات اغدام وفضولي وخوجاوند أمين حسينوف ونائب وزير الخارجية سامر شريفوف وكبار المسئولين الاخرين.