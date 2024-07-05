رئيس وزراء المجر يصل في زيارة الى أذربيجان

باكو، 5 يوليو، (اذرتاج)

وصل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في زيارة الى أذربيجان للمشاركة في اجتماع القمة غير الرسمية لرؤساء البلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية، الذي سيعقد في شوشا.

أفادت وكالة اذرتاج ان قد اصطف حرس الشرف تقديرا لمقدم الضيف الرفيع المستوى في مطار فضولي الدولي المزين بأعلام البلدان الأعضاء في المنظمة.

وكان في استقباله في ارض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء يعقوب ايوبوف والممثل الخاص لرئيس أذربيجان في محافظات اغدام وفضولي وخوجاوند أمين حسينوف ونائب وزير الخارجية سامر شريفوف وكبار المسئولين الاخرين.