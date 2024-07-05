الرئيس إلهام علييف يستقبل رؤساء الدول والحكومات المشتركة في اجتماع القمة غير الرسمية لرؤساء البلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية في شوشا

باكو، 6 يوليو، (اذرتاج)

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رؤساء الدول والحكومات المشتركة في اجتماع القمة غير الرسمية لرؤساء البلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية الذي يعقد اليوم في مدينة شوشا.