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الرئيس إلهام علييف: أتمنى للمنتخب التركي لكرة القدم الفوز في المباراة ضد هولندا
باكو، 6 يوليو، (أذرتاج)
أهنئ المنتخب التركي الذي نجح في بطولة كأس أوروبا لكرة القدم في ألمانيا، بمناسبة تأهله إلى مرحلة ربع النهائي وحصوله على مكانه بين أقوى 8 منتخبات أوروبية.
أفادت وكالة أذرتاج أن هذه المعلومات نشرها رئيس جمهورية اذربيجان إلهام علييف في حسابه الرسمي على الموقع الالكتروني "اكس": "أهنئ ميريح ديميرال بشكل خاص الذي سجل هدفين في المرحلة النهائية 1/8 وتم اختياره كأفضل لاعب في المباراة. إن العقوبة المفروضة على مريح ظالمة وأنا أدينها بشدة. أتمنى للمنتخب التركي لكرة القدم الفوز في المباراة ضد هولندا!
عاش العالم التركي!"
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