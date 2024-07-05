الرئيس إلهام علييف: أتمنى للمنتخب التركي لكرة القدم الفوز في المباراة ضد هولندا

باكو، 6 يوليو، (أذرتاج)

أهنئ المنتخب التركي الذي نجح في بطولة كأس أوروبا لكرة القدم في ألمانيا، بمناسبة تأهله إلى مرحلة ربع النهائي وحصوله على مكانه بين أقوى 8 منتخبات أوروبية.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه المعلومات نشرها رئيس جمهورية اذربيجان إلهام علييف في حسابه الرسمي على الموقع الالكتروني "اكس": "أهنئ ميريح ديميرال بشكل خاص الذي سجل هدفين في المرحلة النهائية 1/8 وتم اختياره كأفضل لاعب في المباراة. إن العقوبة المفروضة على مريح ظالمة وأنا أدينها بشدة. أتمنى للمنتخب التركي لكرة القدم الفوز في المباراة ضد هولندا!

عاش العالم التركي!"