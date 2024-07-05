شوشا تستضيف اجتماع القمة غير الرسمية لرؤساء البلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية

باكو، 6 يوليو، (اذرتاج)

تستضيف مدينة شوشا اجتماع القمة غير الرسمية لرؤساء البلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية.

أفادت وكالة اذ رتاج ان رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزيويف ورئيس جمهورية قرغيزستان صادر جباروف ورئيس جمهورية كازاخستان قاصم جومرد توكايف ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ونائب الرئيس التركي جودت يلماز ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار وامين عام منظمة الدول التركية كوبانيجبك عمرعلييف يشاركون في الاجتماع.