وزير الخارجية يطلع نظراءه من منظمة الدول التركية على عملية التطبيع مع أرمينيا

باكو، 6 يوليو، (أذرتاج)

قدم وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف معلومات الى نظرائه حول الوضع الحالي لعملية التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية البلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية في مدينة شوشا.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزير أطلع نظراءه على الأحداث الإقليمية وأعمال إعادة الإعمار واسعة النطاق في المناطق المحررة.

تم التأكيد على مبادرات تعزيز منظمة الدول التركية وآفاق التعاون بين القطاعات في مجالات الأمن والاقتصاد والتجارة والطاقة والنقل والاتصالات والبيئة.