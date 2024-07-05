الرئيس الاذربيجاني: شراكتنا الاستراتيجية في مجال الطاقة مهمة جدا

باكو، 6 يوليو، (أذرتاج)

إن شراكتنا الاستراتيجية في مجال الطاقة، بما في ذلك التعاون في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة مهمة جدا.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذا اعلنه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في القمة غير الرسمية لرؤساء البلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية اليوم في مدينة شوشا.

وأضاف رئيس الدولة ان مشروع "طريق الحرير الرقمي" الذي يهدف إلى إنشاء طريق اتصالات بالألياف الضوئية بين أوروبا وآسيا عبر بحر الخزر، يعد أحد المبادرات المهمة.