الرئيس: عقد الاجتماع التأسيسي لصندوق العالم التركي للاستثمار هو الخطوة الناجحة التالية نحو تعميق علاقاتنا الاقتصادية

باكو، 6 يوليو، (أذرتاج)

إن عقد الاجتماع التأسيسي لصندوق العالم التركي للاستثمار في إسطنبول في شهر مايو من هذا العام هو الخطوة الناجحة التالية التي تعمل على تعميق علاقاتنا الاقتصادية.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذا اعلنه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في اجتماع القمة غير الرسمية لرؤساء البلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية الذي يعقد اليوم في مدينة شوشا.

وأعرب الرئيس الأذربيجاني عن ثقته في أن يساهم الصندوق في استثمار المشاريع المشتركة في العديد من المجالات.