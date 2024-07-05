رئيس أذربيجان: القرن الحادي والعشرون يجب ان يكون عصر تطور العالم التركي

باكو، 7 يوليو (أذرتاج)

يجب ان تصبح منظمة الدول التركية احدى مراكز القوة على الصعيد العالمي.

أفادت أذرتاج ان هذا جاء في كلمة ألقاها رئيس أذربيجان إلهام علييف في القمة غير الرسمية لقادة بلدان منظمة الدول التركية، المنعقدة في شوشا في 6 يوليو.

وأضاف الرئيس قائلا : "إننا نشمل جغرافية كبيرة. تشهد البلدان الأعضاء وتيرة النمو الديموغرافي الإيجابي. وأثبتت قدراتنا الحربية نفسها في ميادين القتال. لنا ثروة غنية مثل موارد طبيعية وبنية تحتية معاصرة لنقلها وممار النقل التي تربط آسيا المركزية والقوقاز بمواني البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، تاريخ قديم غني وثقافة غنية. ان تمسك شعوبنا بقيمها التقليدية وجذورها الاثنية المشتركة تربط بلداننا ربطا وثيقا. يجب ان يكون القرن الحادي والعشرون عصر تطور العالم التركي".