نائب الرئيس التركي يختتم زيارته الى أذربيجان

باكو، 6 يوليو، (أذرتاج)

اختتم نائب الرئيس التركي جودت يلماز زيارته الى جمهورية أذربيجان في السادس من يوليو.

أفادت وكالة اذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف تقديرا لمقدم الضيف الرفيع المستوى في مطار فضولي الدولي المزين بأعلام البلدان الأعضاء في المنظمة.

وكان في وداعه في ارض المطار الممثل الخاص لرئيس أذربيجان في محافظات اغدام وفضولي وخوجاوند أمين حسينوف ونائب وزير الخارجية سامر شريفوف وكبار المسئولين الاخرين.