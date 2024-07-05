الوزير: أذربيجان حريصة أكبر على السلام المستدام والمستمر

باكو، 6 يوليو (أذرتاج)

بدأت أذربيجان اعمال إعادة الاعمار في أراضيها المحررة فور استعادة وحدة أراضيها وسيادتها. قد عاد آلاف اذربيجانيين الى ديار اجدادهم (في تلك الأراضي) حتى اليوم. تنتعش الحياة من جديد في قراباغ وزنكزور الشرقية. لكن اريد القول بالأسف ان الألغام التي زرعتها أرمينيا في تلك الأراضي تخلق عوائق كبيرة امام أعمال إعادة الإعمار فيها. وإزالة هذا التهديد من اهدافنا الرئيسية.

أفادت أذرتاج ان هذا جاء في كلمة ألقاها وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف في اجتمتاع مجلس وزراء خارجية منظمة الدول التركية، المنعقد في شوشا في 6 يوليو.

وأضاف الوزير ان المناقشات جارية في استكمال العمل على مشروع اتفاقية ثنائية حول بناء سلام وانشاء علاقات بين الدولتين، بمبادرة أذربيجان. "ونبدي شكرنا لكازاخستان مرة أخرى على استضافة لقاء بين وزيري خارجية كلا البلدين في ألماتي في 11-10 مايو لهذا العام. والشرط الرئيسي لتوقيع معاهدة السلام الحقيقي والمستدام بين أذربيجان وأرمينيا هو الامتناع من المطامع على أراضي أذربيجان، المدرجة في الوثائق السياسية والتشريعات الكثيرة لأرمينيا، على رأسها، دستورها الذي يعتمد بشكل سافر على "وثيقة الاستقلال لأرمينيا" التي تناشد إلحاق "قراباغ الجبلية" بأرمينيا. وأذربيجان حريصة أكبر على السلام المستدام والمستمر".