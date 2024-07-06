الرئيس: حتى نهاية هذا العام، سيعود 20 ألف انسان الى الأراضي المحررة

باكو، 6 يوليو (أذرتاج)

في إطار تنفيذ برنامج "العودة الكبرى"، عاد حوالي 8 آلاف نازح الى ديارهم في مدن لاتشين وفضولي وشوشا و4 قرى حتى اليوم.

أفادت أذرتاج ان هذا جاء في كلمة ألقاها رئيس أذربيجان إلهام علييف في القمة غير الرسمية لقادة بلدان منظمة الدول التركية، المنعقدة في شوشا في 6 يوليو.

وقال رئيس الجمهورية ان 20 ألف انسان سيعود الى الأراضي المحررة، حتى نهاية هذا العام.