سياسة
الرئيس إلهام علييف: أذربيجان تقدم خدمات ترانزيت مهمة للدول التركية
باكو، 6 يوليو (أذرتاج)
توسعة ممر النقل بين الشرق والغرب إحدى المسائل الأولوية أمامنا.
أفادت أذرتاج ان هذا جاء في كلمة ألقاها رئيس أذربيجان إلهام علييف في القمة غير الرسمية لقادة بلدان منظمة الدول التركية، المنعقدة في شوشا في 6 يوليو.
أكد الرئيس إلهام علييف ان طاقة النقل السنوي في سكة الحديد باكو – تبيليسي – قارس التي هي جزء لا يتجزأ من الممر الأوسط، زادت من مليون طن الى 5 ملايين طن، بفضل استثمارات إضافية اذربيجانية. وقال : "ان أذربيجان التي تملك اكثر من 50 سفينة تجارية في بحر الخزر تقدم خدمات ترانزيت مهمة للدول التركية. نظرا لزيادة الطلب على النقل، تنشأ حاليا 6 سفن في مصنع السفن بباكو. في العام المقبل سيدشن مطار جديد في لاتشين ليصبح المطار التاسع الدولي لأذربيجان. سيتم توسيع طاقة ميناء "آلات" التجارية الدولية من 15 مليون طن الى 25 مليون طن."
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