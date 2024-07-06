رئيس أوزبكستان يختتم زيارته الى أذربيجان

باكو، 6 يوليو (أذرتاج)

اختتم الرئيس الاوزبكي شوكت ميرضيايف زيارته الى جمهورية أذربيجان، الذي زار البلد للمشاركة في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية في السادس من يوليو.

أفادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف تقديرا لمقدم الضيف الرفيع المستوى في مطار فضولي الدولي المزين بأعلام البلدان الأعضاء في المنظمة.

وكان في وداعه في ارض المطار الممثل الخاص لرئيس أذربيجان في محافظات اغدام وفضولي وخوجاوند أمين حسينوف ونائب وزير الخارجية سامر شريفوف وكبار المسئولين الاخرين.