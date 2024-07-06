وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

سياسة

رئيس وزراء المجر يختتم زيارته الى أذربيجان

باكو، 6 يوليو (أذرتاج)

اختتم رئيس وزراء المجر فيكتور اوربان زيارته الى جمهورية أذربيجان، الذي زار البلد للمشاركة في القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية في السادس من يوليو.

أفادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف تقديرا لمقدم الضيف الرفيع المستوى في مطار فضولي الدولي المزين بأعلام البلدان الأعضاء في المنظمة.

وكان في وداعه في ارض المطار الممثل الخاص لرئيس أذربيجان في محافظات اغدام وفضولي وخوجاوند أمين حسينوف ونائب وزير الخارجية سامر شريفوف وكبار المسئولين الاخرين.

 

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