أذربيجان حولت مليوني دولار الى حساب أمانة منظمة الدول التركية

باكو، 6 يوليو (أذرتاج)

ان الميزانية الحالية لمنظمة الدول التركية ونظامها البنيوي ليس كافيا لتحقيق الأهداف التي نخططها معا.

أفادت أذرتاج ان هذا جاء في كلمة ألقاها رئيس أذربيجان إلهام علييف في القمة غير الرسمية لقادة بلدان منظمة الدول التركية، المنعقدة في شوشا في 6 يوليو.

وأضاف الرئيس ان أذربيجان حولت مليوني دولار امريكي الى حساب أمانة منظمة الدول التركية لهذا الهدف.