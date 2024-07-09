حجم التبادل التجاري بين أذربيجان والصين يبلغ 3.1 مليار دولار

باكو، 8 يوليو، (أذرتاج)

في بداية هذا العام، ارتفع حجم التبادل التجاري بين أذربيجان والصين بنسبة 43.5 بالمئة ليصل إلى 3.1 مليار دولار.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها دينغ تاو القائم بأعمال السفارة الصينية في أذربيجان خلال "المنطقة النموذجية لمنظمة شنغهاي للتعاون - مؤتمر الترويج اللوجستي والتجاري في أذربيجان" المنعقد في باكو.

وأضاف ان التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي والتجاري يتطور بنجاح.