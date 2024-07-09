التعاون بين أذربيجان والمملكة العربية السعودية يتطور بنجاح

باكو، 8 يوليو، (أذرتاج)

جرى اللقاء بين نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية وليد بن عبدالكريم الخريجي وسفير أذربيجان لدى هذا البلد شاهن عبدلاييف وناقشا آفاق التعاون بين البلدين الصديقين. وأعرب الطرفان عن ارتياحهما للتطور الناجح للعلاقات.

أفادت أذرتاج نقلا عن وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن السفير قدم للمسؤول السعودي معلومات عن التحضيرات للدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب29) المقرر عقدها في باكو في شهر نوفمبر المقبل. وتم التأكيد على أن المملكة ستشارك بفعالية في هذا الحدث المرموق.

وتم خلال اللقاء بحث سبل مواصلة توسيع وتطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.