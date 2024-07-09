اقتصاد
توقيع اتفاقيتين بين الشركات الأذربيجانية والصينية
باكو، 8 يوليو، (أذرتاج)
تم التوقيع على الاتفاقيتين بين الشركات الأذربيجانية والصينية.
أفادت وكالة أذرتاج أن التوقيع تم في إطار "المنطقة النموذجية لمنظمة شنغهاي للتعاون - مؤتمر ترويج اللوجستيات والتجارة في أذربيجان" المنعقد في باكو يوم 8 يوليو.
وتنص الاتفاقيتان على التعاون في مجال النقل والسياحة، فضلا عن تطوير التجارة بين الشركات.
الاتصال بالمؤلف
المزيد...
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- [10:40]
انخفاض سعر برميل النفط
- [10:33]
الرئيس إلهام علييف يتصل هاتفيا بالرئيس الإيراني المنتخب مسعود بيزيشكيان
- 09.07.2024 [20:30]
لجنة الدولة تنظم مراسم دفن رفات 10 آخرين من شهداء الحرب المفقودين
- 09.07.2024 [17:04]
سفير الاتحاد الأوروبي في كازاخستان: نعيد إحياء طريق الحرير التاريخي
- 09.07.2024 [16:44]
جنود اذربيجانيون يحضرون تدريب " متحدون – 2024" في كازاخستان
- 09.07.2024 [14:57]
افتتاح قنصليتين جديدتين للهند في روسيا
- 09.07.2024 [13:10]
أردوغان: مع "تركسات A6" فتحنا صفحة جديدة لإنتاج الأقمار الصناعية
- 09.07.2024 [13:04]
ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الصاروخية في كييف
- 09.07.2024 [12:43]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 09.07.2024 [10:53]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 09.07.2024 [10:47]
وزير الخارجية الاذربيجاني يغادر إلى أمريكا في زيارة عمل
- 09.07.2024 [10:44]
اللجنة التنظيمية لكوب29 تعقد اجتماعها الخامس
- 08.07.2024 [20:47]
الرئيس التركي يهنئ نظيره الإيراني بزشكيان بفوزه في الانتخابات
- 08.07.2024 [20:30]
واله علي عسكروف: أذربيجان مكان أفضل للصين لإنتاج المنتجات المرسلة الى أوروبا
- 08.07.2024 [19:01]
930,8 مليون دولار حجم استثمارات صينية في أذربيجان خلال سنوات 2023-1995
- 08.07.2024 [18:33]
بدء تدريبات عسكرية مشتركة لبلدان آسيا المركزية وأذربيجان في كازاخستان
- 08.07.2024 [17:35]
ارتفاع حجم نقل البضائع بين أذربيجان والصين بنسبة 32 %
- 08.07.2024 [16:50]
أورخان محمدوف: حوالي 10 شركات صينية تعلن رغبتها في العمل في قراباغ
- 08.07.2024 [16:45]
إبداع الكاتب الأذربيجاني "جليل محمد قولو زاده" على البوابة الأدبية في النمسا
- 08.07.2024 [15:57]
بحث المسائل المتعلقة بمشاركة دولة قطر في مؤتمركوب29
- 08.07.2024 [15:26]
زلزالان يضربان جورجيا في يوم واحد
- 08.07.2024 [15:25]
جيهون بيراموف: أذربيجان تواصل العمل بجد على اتفاقية سلام
- 08.07.2024 [15:24]
الوزير: أذربيجان حريصة على استمرار تنفيذ مشاريع مشتركة مع إيران
- 08.07.2024 [15:21]
توقيع اتفاقيتين بين الشركات الأذربيجانية والصينية
- 08.07.2024 [12:57]
التعاون بين أذربيجان والمملكة العربية السعودية يتطور بنجاح
- 08.07.2024 [12:53]
رئيس الوزراء الهندي يزور موسكو
- 08.07.2024 [12:48]
حجم التبادل التجاري بين أذربيجان والصين يبلغ 3.1 مليار دولار
- 08.07.2024 [11:09]
فيكتور أوربان يزور الصين
- 08.07.2024 [10:40]
أذربيجان حولت مليوني دولار الى حساب أمانة منظمة الدول التركية
- 06.07.2024 [20:13]
رئيس وزراء المجر يختتم زيارته الى أذربيجان
- 06.07.2024 [19:34]
رئيس أوزبكستان يختتم زيارته الى أذربيجان
- 06.07.2024 [19:32]
الرئيس إلهام علييف: أذربيجان تقدم خدمات ترانزيت مهمة للدول التركية
- 06.07.2024 [19:28]
رئيس كازاخستان يختتم زيارته الى أذربيجان
- 06.07.2024 [18:41]
رئيس قيرغزستان يختتم زيارته الى أذربيجان
- 06.07.2024 [18:38]
اوربان وميرضيايف يبحثان آفاق العلاقات الثنائية في شوشا
- 06.07.2024 [17:42]
الرئيس: حتى نهاية هذا العام، سيعود 20 ألف انسان الى الأراضي المحررة
- 06.07.2024 [16:30]
الوزير: أذربيجان حريصة أكبر على السلام المستدام والمستمر
- 06.07.2024 [16:20]
نائب الرئيس التركي يختتم زيارته الى أذربيجان
- 06.07.2024 [16:14]
رئيس أذربيجان: القرن الحادي والعشرون يجب ان يكون عصر تطور العالم التركي
- 06.07.2024 [15:44]
الرئيس الاذربيجاني: شراكتنا الاستراتيجية في مجال الطاقة مهمة جدا
- 06.07.2024 [14:52]
توقيع "إعلان قراباغ" لاجتماع القمة غير الرسمية لمنظمة الدول التركية في شوشا
- 06.07.2024 [14:25]
وزيرا خارجية أذربيجان وتركيا يجتمعان في شوشا
- 06.07.2024 [12:52]
مسعود بزشكيان يفوز بالانتخابات الرئاسية في ايران
- 06.07.2024 [11:17]
انخفاض سعر برميل النفط
- 06.07.2024 [11:05]
نائب الرئيس التركي يصل في زيارة الى أذربيجان
- 06.07.2024 [10:59]
رئيس كازاخستان يصل في زيارة الى أذربيجان
- 06.07.2024 [10:56]
رئيس وزراء المجر يصل في زيارة الى أذربيجان
- 06.07.2024 [10:50]
مأدبة غداء غير رسمية لرؤساء أذربيجان وأوزبكستان وقرغيزستان في شوشا
- 06.07.2024 [10:38]
الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير الخارجية التركي
- 05.07.2024 [16:38]
الرئيس إلهام علييف يفتتح مجمع ينبوع "عيسى بولاق" للاستراحة في شوشا
- 05.07.2024 [16:25]
الرئيس إلهام علييف يفتتح فندق "بالاس" في خانكندي (محدث)
- 05.07.2024 [16:21]
رئيس أوزبكستان يصل في زيارة الى أذربيجان
- 05.07.2024 [16:20]
الرئيس إلهام علييف يرسي حجر الأساس لمركز خانكندي للمؤتمرات
- 05.07.2024 [16:17]
الرئيس إلهام علييف يفتتح فندق "قراباغ" في خانكندي
- 05.07.2024 [16:13]
الرئيس إلهام علييف يتفقد الاعمال المنجزة في جامعة قراباغ (محدث)
- 05.07.2024 [16:07]
الرئيس إلهام علييف يزور مطار خوجالي (محدث)
- 05.07.2024 [16:00]
رئيس قرغيزستان يصل في زيارة الى أذربيجان
- 05.07.2024 [15:47]
كازاخستان وباكستان توحدان قواتهما المسلحة
- 05.07.2024 [15:34]
الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس جمهورية شمال قبرص التركية
- 05.07.2024 [15:27]
عسل نبات السوس لمنطقة ساعاتلي متميز بخصائصه العلاجية وقلة السكر فيه
- 05.07.2024 [15:05]
الرئيس إلهام علييف يستقبل أمين عام منظمة الدول التركية في شوشا
- 05.07.2024 [14:53]
رئيس قبرص الشمالية يصل الى فضولي
- 05.07.2024 [14:34]
اول قافلة صينية من الشاحنات تصل الى أذربيجان عبر الممر الأوسط
- 05.07.2024 [12:25]
الخارجية تنشر بيانا بشأن اجتماع بين قادة أذربيجان وتركيا وباكستان في أستانا
- 05.07.2024 [11:43]
الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح مجمع مرافق معالجة المياه في شوشا
- 05.07.2024 [11:26]
انطلاق الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في ايران
- 05.07.2024 [11:20]
سعر نفط أذربيجان يتجاوز عن 91 دولارا
- 05.07.2024 [10:42]
انخفاض سعر برميل النفط
- 05.07.2024 [10:34]
رئيسة مكتب الأمم المتحدة في جنيف تزور أذربيجان
- 04.07.2024 [20:25]
رئيس أذربيجان: سنواصل العمل مع منظمة شنغهاي للتعاون في تحضيرات كوب29
- 04.07.2024 [19:38]
الرئيس إلهام علييف يختتم زيارته الى كازاخستان
- 04.07.2024 [18:29]
شاحنات صينية تبدأ عمليات النقل عبر الممر الأوسط
- 04.07.2024 [17:04]
انعقاد اجتماع "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" في استانا
- 04.07.2024 [16:30]
رئيسة مقدونيا الشمالية مدعوة لحضور مؤتمر "كوب-29" بباكو
- 04.07.2024 [15:56]
انخفاض عائدات صندوق النفط من حقل "شاه دنيز"
- 04.07.2024 [15:38]
الصين تتسلم من كازاخستان رئاسة منظمة شنغهاي للتعاون
- 04.07.2024 [15:28]
تبني إعلان أستانا لمنظمة شنغهاي للتعاون
- 04.07.2024 [15:21]
عقد اجتماع بين مؤسسة حيدر علييف والكرسي الرسولي
- 04.07.2024 [15:12]
الرئيس إلهام علييف: تولى أذربيجان أهمية خاصة لعلاقاتها مع الولايات المتحدة
- 04.07.2024 [14:58]
استانا تستضيف قمة منظمة شنغهاي للتعاون
- 04.07.2024 [11:11]
زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب اليابان
- 04.07.2024 [10:39]
انخفاض سعر برميل النفط
- 04.07.2024 [10:31]