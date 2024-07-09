توقيع اتفاقيتين بين الشركات الأذربيجانية والصينية

باكو، 8 يوليو، (أذرتاج)

تم التوقيع على الاتفاقيتين بين الشركات الأذربيجانية والصينية.

أفادت وكالة أذرتاج أن التوقيع تم في إطار "المنطقة النموذجية لمنظمة شنغهاي للتعاون - مؤتمر ترويج اللوجستيات والتجارة في أذربيجان" المنعقد في باكو يوم 8 يوليو.

وتنص الاتفاقيتان على التعاون في مجال النقل والسياحة، فضلا عن تطوير التجارة بين الشركات.