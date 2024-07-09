الوزير: أذربيجان حريصة على استمرار تنفيذ مشاريع مشتركة مع إيران

باكو، 8 يوليو، (أذرتاج)

أذربيجان وإيران مرتبطتان بجذور دينية وتاريخية. أُجريت الانتخابات الرئاسية في الدولة المجاورة وانتخب الشعب الإيراني زعيما جديدا له. وبلادنا حريصة على مواصلة تنفيذ مشاريع مشتركة مع إيران فيما بعد أيضا.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بيراموف في مقابلة مع الصحفيين.

وأكد الوزير أن المشاريع والرؤية المشتركتين بين البلدين ستتواصلان وستتوسع علاقاتنا أكثر.