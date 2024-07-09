جيهون بيراموف: أذربيجان تواصل العمل بجد على اتفاقية سلام

باكو، 8 يوليو، (أذرتاج)

إن أذربيجان ملتزمة بأجندة السلام. ونواصل أعمالنا بجد في هذا الاتجاه. والشرط الرئيسي لتوقيع معاهدة السلام هو، بالطبع، ضرورة إزالة المزاعم الإقليمية على بلدنا، التي يتضمنها دستور أرمينيا.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بيراموف في مقابلة مع الصحفيين.

اضاف جيهون بيراموف ان وزارة الخارجية ستواصل جهودها لانتهاج السياسة الصحيحة على أساس المسار السياسي لدولتنا بما يتوافق مع المصالح الوطنية للشعب وطرح موقف أذربيجان.