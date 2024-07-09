أورخان محمدوف: حوالي 10 شركات صينية تعلن رغبتها في العمل في قراباغ

باكو، 8 يوليو، (أذرتاج)

حتى الآن، قدمت حوالي 10 شركات صينية بطلب العمل التجاري في منطقة قراباغ.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها رئيس مجلس إدارة وكالة تطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) أورخان محمدوف في "مؤتمر ترويج الخدمات اللوجستية والتجارة في أذربيجان - منطقة العرض لمنظمة شنغهاي للتعاون" المنعقد في باكو.

أضاف ان أحد الأهداف الرئيسية لكوبيا هو دعم استعادة قطاع الأعمال في قراباغ: "يتم جمع المشاريع التجارية لرواد الأعمال المحليين والأجانب الذين يرغبون في تأسيس أعمال تجارية في الأراضي المحررة من الاحتلال بواسطة كوبيا. المجالات ذات الأولوية هنا هي البناء والسياحة والتعدين والنقل والزراعة والتصنيع وغيرها. ويتطلب مفهوما "المدينة الذكية" و"القرية الذكية" المطبقان في إطار التنمية في هذه المجالات استخدام حلول مبتكرة. ولذلك، ندعو رجال الأعمال الصينيين إلى أن يكونوا نشطين في هذا المجال".