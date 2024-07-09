ارتفاع حجم نقل البضائع بين أذربيجان والصين بنسبة 32 %

باكو، 8 يوليو، (أذرتاج)

ارتفع حجم نقل البضائع العابرة بين أذربيجان والصين بنسبة 31.6 بالمائة في اشهر يناير - مايو من هذا العام، ليصل الى 178 ألف طن قياسا للفترة من العام الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها المدير التنفيذي لوكالة ترويج الصادرات والاستثمار (أزبرومو) يوسف عبدلاييف خلال "مؤتمر ترويج الخدمات اللوجستية والتجارة في أذربيجان - منطقة العرض لمنظمة شنغهاي للتعاون" المنعقد في باكو.

كما أشار عبدلاييف إلى أن النقل بالسكك الحديدية بين أذربيجان والصين زاد بنسبة 93 بالمئة خلال ستة أشهر من هذا العام.