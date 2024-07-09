بدء تدريبات عسكرية مشتركة لبلدان آسيا المركزية وأذربيجان في كازاخستان

باكو، 8 يوليو (أذرتاج)

بدأت في ولاية مانجيستاو الكازاخستانية تدريبات عسكرية دولية بمشاركة ممثلي القوات المسلحة من بلدان آسيا المركزية وأذربيجان.

أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الكازاخستانية ان التدريبات العسكرية ستستمر الى 17 يوليو وستعد وستنفذ الوحدات العسكرية عمليات مشتركة لتطويق النزاع المسلح.

يشارك في التدريبات حوالي 4 آلاف عسكري وحوالي 700 معدة عسكرية.