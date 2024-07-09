930,8 مليون دولار حجم استثمارات صينية في أذربيجان خلال سنوات 2023-1995

باكو، 8 يوليو (أذرتاج)

بلغ حجم استثمارات مباشرة صينية خلال سنوات 2023-1995 في أذربيجان 930,8 مليون دولار.

أفادت أذرتاج هذا قاله يوسف عبدلايف المدير التنفيذي لـ"أذبرومو" في كلمة ألقاها في "مؤتمر ترويج الخدمات اللوجستية والتجارة في أذربيجان – منطقة العرض لمنظمة شنغهاي للتعاون" المقام في باكو.

وأضاف ان 754.1 مليون دولار من هذا المبلغ حجم استثماراتها في قطاع النفط والغاز، بينما حصل القطاع غير النفطي على 176.7 مليون دولار من اجمالي حجم الاستثمارات الصينية.