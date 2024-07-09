واله علي عسكروف: أذربيجان مكان أفضل للصين لإنتاج المنتجات المرسلة الى أوروبا

باكو، 8 يوليو (أذرتاج)

أذربيجان مكان أفضل للصين لإنتاج المنتجات المرسلة الى أوروبا.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس هيأة إدارة منطقة "ألات" الاقتصادية الحرة واله علي عسكروف في كلمة ألقاها في "مؤتمر ترويج الخدمات اللوجستية والتجارة في أذربيجان – منطقة العرض لمنظمة شنغهاي للتعاون" المقام في باكو.

وقال ان هذا يعفي الصين من دفع تكاليف إضافية للنقل وفي الوقت ذاته، يمكنها من الانتفاع من التسهيلات والفرص المتاحة في منطقة ألات الاقتصادية الحرة.

"سيسعدنا ان نرى الشركات الصينية في أذربيجان. أدعو الشركات الصينية الى العمل في منطقة ألات الاقتصادية الحرة"، حسبما قاله على عسكروف.