لقاء بين وزيري الاقتصاد والطاقة الاذربيجانيين ووزير الطاقة السعودي عبر الاتصال المرئي

باكو، 8 يوليو (أذرتاج)

عقد لقاء بين وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائل جباروف ووزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، عبر الاتصال المرئي.

أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الاقتصاد ان اللقاء شهد بحث دعم التعاون في مجال الطاقة والمشاريع المستمرة في مجال الانتقال الى الطاقة الخضراء والنشاط المشترك في الخطوات المحتملة.

كما نوقشت في اللقاء مسائل زيادة كفاءة الطاقة في مرحلة الانتقال ودعم المشاريع المشتركة بين البلدين وتوسيع التعاون الاستثماري.