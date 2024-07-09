وزير الخارجية الاذربيجاني يغادر إلى أمريكا في زيارة عمل

باكو، 9 يوليو، (اذرتاج)

غادر وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف اليوم الى الولايات المتحدة الامريكية في زيارة عمل.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أنه في إطار الزيارة، من المقرر ان يشارك في اجتماع القمة لتانو الذي سيعقد في مدينة واشنطن وتجري لقاءات ثنائية على هامش الاجتماع.