جنود اذربيجانيون يحضرون تدريب " متحدون – 2024" في كازاخستان

باكو، 9 يوليو، (أذرتاج)

وفقا للخطة المشتركة الموقعة بين وزارات دفاع أذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، سيتم إجراء التدريب العملي التكتيكي لمقر القيادة " متحدون - 2024" اعتبارا من 11 يوليو في ميدان التدريب "أويماشا" الكازاخستاني ورأس توكماك في حوض بحر الخزر.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان مجموعة من عسكريي وحدات الكوماندوز التابعة للقوات البرية وفريق الإنزال المظلي والبحث والإنقاذ التابع للقوات الجوية وطائرات "سو-25" وكذلك سفن الدورية والإنزال التابعة للبحرية الأذربيجانية يشاركون في التدريبات الكازاخستانية.

ويذكر أن التدريب العملي التكتيكي المشترك لقيادة الأركان سيستمر حتى 17 يوليو.