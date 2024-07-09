لجنة الدولة تنظم مراسم دفن رفات 10 آخرين من شهداء الحرب المفقودين

باكو، 9 يوليو (أذرتاج)

أعلنت لجنة الدولة الأذربيجانية المعنية بشئون الأسرى والمفقودين والرهائن مواعيد مراسم دفن رفات 10 آخرين من شهداء الحرب المفقودين.

أفادت أذرتاج نقلا عن لجنة الدولة ان رفات الشهداء شاهين تاليش اوغلو ماميشوف وعلي الدين بهلول اوغلو باشايف واوسوبعلي سليمان اوغلو قارايف ونعمت موسى اوغلو شاهمورادوف وذاكر كامران اوغلو اوسوبوف ستدفن في 11 يوليو في مقبرة الشهداء في مدينة خوجالي، بمشاركة حشد من اقربائهم وممثلي المجتمع والسلطات.

كما ستدفن في 12 يوليو رفات الشهيد ادريس عثمان اوغلو باخيشوف في قرية قنيداره بمحافظة قوبا والشهيد موغان كراي اوغلو علييف في قرية تشيمان لمحافظة فضولي، والشهيد إمام الدين علي اغا اوغلو علييف في قرية بيرازه لمحافظة أغداش، والشهيدة صفية ملازيم قيزي رحيموفا والشهيد موسى الدين صدري اوغلو رحيموف في قرية أورتا موغان لمحافظة سعاتلي بمشاركة حشد من اقربائهم وممثلي المجتمع والسلطات.