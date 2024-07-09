الرئيس إلهام علييف يتصل هاتفيا بالرئيس الإيراني المنتخب مسعود بيزيشكيان

باكو، 9 يوليو (أذرتاج)

أجرى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف مكالمة هاتفية مع رئيس جمهورية إيران الإسلامية مسعود بيزيشكيان في 9 يوليو، هنأه خلالها بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية إيران الإسلامية متمنيا له النجاحات في نشاطه.

أعرب مسعود بيزيشكيان عن امتنانه على الاهتمام والتهاني وعلى البرقية التي أرسلها الرئيس الاذربيجاني اليه بمناسبة انتخابه رئيسا. وقال الرئيس الإيراني انه سيواصل بذل جهود لتطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

خلال المكالمة الهاتفية، تم التعبير عن يقين من استمرار توسيع العلاقات بين أذربيجان وإيران، القائمة على الجذور الدينية والثقافية المشتركة والصداقة والاخوة وتطوير التعاون الذي يشمل المجالات المختلفة.

أكد الرئيسان على أهمية تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل اليها حتى الآن بين البلدين.

ناقش الرئيسان الاذربيجاني والإيراني خلال الاتصال الهاتفي المسائل ذات الاهتمام المشترك.

دعا الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف نظيرَه الإيراني مسعود بيزيشكيان للقيام بزيارة جمهورية أذربيجان.

وقبل الرئيس الإيراني الدعوة معربا عن امتنانه للرئيس الاذربيجاني ودعا رئيس أذربيجان للقيام بزيارة رسمية الى جمهورية إيران الإسلامية.

وقبل الرئيس الاذربيجاني هذه الدعوة بامتنان.