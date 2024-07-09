اقتصاد أذربيجان ينمو 4 %

باكو، 10 يوليو، (أذرتاج)

بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 59520.4 مليون مانات أو بزيادة 4.3 بالمائة في اشهر يناير - أبريل من العام الجاري قياسا لنفس الفترة من العام السابق في أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية ان القيمة المضافة في قطاع النفط والغاز للاقتصاد انخفضت بنسبة 0.6 بالمئة وفي القطاع غير النفطي والغاز ارتفعت بنسبة 6.9 بالمئة.

يعود 38.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الى حصة الصناعة بينما يشكل حصة التجارة وإصلاح المركبات 9.7 في المائة. إن حصة النقل والتحزين في الناتج المحلي الإجمالي 7 في المائة وحصة البناء 5.8 في المائة وحصة الزراعة والغابات صيد الأسماك 5.8 في المائة وحصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2.4 في المائة وحصة السياحة والتموين 1.7 في المائة وحصة القطاعات الأخرى 19.5 في المائة.

كما بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد من السكان 5840.7 مانات.